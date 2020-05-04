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Влияние коронавируса на спорт

Автодром "Формулы-1" в Мексике будет переоборудован в госпиталь

Он будет переоборудован, чтобы помочь с перегруженностью системе здравоохранения Мехико

ТАСС, 4 мая. Паддок мексиканского автодрома, где проходит этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", будет переоборудован во временный госпиталь для приема больных с коронавирусом. Об этом сообщает портал Autosport.

Автодром имени братьев Родригес будет переоборудован, чтобы помочь с перегруженностью системе здравоохранения Мехико. Сообщается, что палаты для пациентов будут расположены в "Паддок-клубе" - в помещениях, где во время Гран-при находятся VIP-ложи.

"Паддок-клуб" скоро превратится в госпиталь, - сказал глава мексиканского Института социального страхования Соэ Робледо. - Именно здесь будут установлены восемь модулей для госпитализации. Каждый модуль будет рассчитан на 24 места. Также у нас будет создан отдел интенсивной терапии на 26 мест".

Из-за пандемии коронавируса календарь "Формулы-1" претерпит серьезные изменения. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Гран-при Мексики должен пройти с 30 октября по 1 ноября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,5 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов. В Мексике зафиксировано более 23 тыс. случаев заражения, более 2 тыс. человек умерли.

Теги
МексикаВлияние коронавируса на спорт
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