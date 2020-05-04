Клуб НХЛ "Сан-Хосе" подписал контракт с российским вратарем Мельничуком

ТАСС, 4 мая. "Сан-Хосе", выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписал контракт с российским вратарем Алексеем Мельничуком. Об этом в Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

О сроке соглашения с 21-летним голкипером не сообщается.

Ранее Мельничук выступал за санкт-петербургский СКА. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, Мельничук провел 16 матчей в регулярном чемпионате, одержав 8 побед и отражая в среднем 93% бросков.