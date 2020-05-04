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Влияние коронавируса на спорт

Десять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в футбольных клубах в Германии

Второе тестирование всех игроков и представителей тренерского штаба клубов будет проведено на неделе с 4 по 10 мая

ТАСС, 4 мая. Тесты десяти представителей клубов первого и второго дивизионов чемпионата Германии по футболу дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Германской футбольной лиги (DFL).

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Футболисты и тренерский штаб всех клубов проходили тестирование, начиная с четверга, в общей сложности было проведено 1724 теста. Тестирование проходит в рамках подготовки к возобновлению чемпионата Германии.

"Было выявлено десять новых случаев заражения, информация передана в органы здравоохранения, - говорится в заявлении лиги. - Все клубы, в которых были обнаружены случаи инфицирования, провели необходимые меры в соответствии с требованиями органов здравоохранения. Тестирование предназначено для предотвращения распространения коронавируса на тренировках и при участии игроков и тренеров в других клубных мероприятиях. Необходимо проявить максимальную осторожность".

"На этой неделе также будет проведено тестирование, по результатам которого могут быть выявлены новые случаи заражения коронавирусом. По завершении второго тестирования DFL сообщит о его результатах", - добавляется в заявлении.

Также сообщается, что перед возможным возобновлением сезона футболисты обязательно будут готовиться в закрытых тренировочных лагерях, семьи игроков добровольно пройдут тестирование. При возобновлении тренировок тестирование в клубах будет проводиться два раза в неделю.

1 мая "Кёльн" сообщил, что три человека из числа футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба заразились коронавирусом. 30 апреля DFL опубликовала заявление о готовности возобновить сезон в мае.

Чемпионат Германии был приостановлен из-за коронавируса 16 марта. В высшем дивизионе прошло 25 туров, турнирную таблицу возглавляет мюнхенская "Бавария". Во втором дивизионе лидирует "Арминия" из Билефельда.

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Влияние коронавируса на спорт
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