Анвар Гатиятулин стал главным тренером ХК "Трактор"

Генеральный директор "Трактора" Иван Савин заявил, что контракт с 44-летним специалистом рассчитан на три года. На посту главного тренера челябинской команды Гатиятулин сменил Владимира Юрзинова - младшего.

Гатиятулин возглавлял "Трактор" в 2015-2018 годах, в 2014-2015 годах был ассистентом главного тренера команды. Также он работал в клубе Молодежной хоккейной лиги "Белые медведи", с 2018 года был ассистентом главного тренера санкт-петербургского СКА. Кроме того, Гатиятулин входит в тренерский штаб сборной России.

"Трактор" по итогам прошедшего регулярного чемпионата занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф. Сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.