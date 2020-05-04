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КХЛ

Анвар Гатиятулин стал главным тренером ХК "Трактор"

Контракт с 44-летним специалистом заключен на три года

ТАСС, 4 мая. Анвар Гатиятулин назначен главным тренером челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Генеральный директор "Трактора" Иван Савин заявил, что контракт с 44-летним специалистом рассчитан на три года. На посту главного тренера челябинской команды Гатиятулин сменил Владимира Юрзинова - младшего.

Гатиятулин возглавлял "Трактор" в 2015-2018 годах, в 2014-2015 годах был ассистентом главного тренера команды. Также он работал в клубе Молодежной хоккейной лиги "Белые медведи", с 2018 года был ассистентом главного тренера санкт-петербургского СКА. Кроме того, Гатиятулин входит в тренерский штаб сборной России.

"Трактор" по итогам прошедшего регулярного чемпионата занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф. Сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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