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Бокс

Боксер Абдусаламов, получивший тяжелую травму, планирует прилететь в Россию

Абдусаламов планирует приехать в гости, жить будет, скорее всего, в США
Магомед Абдусаламов Максим Шеметов/ТАСС
Описание
Магомед Абдусаламов
© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский боксер Магомед Абдусаламов, получивший тяжелую травму, планирует посетить Россию. Об этом ТАСС рассказала жена Абдусаламова Баканай.

Как ранее сообщал ТАСС, в США планируют написать книгу и снять фильм об Абдусаламове.

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"Да, мы хотим вернуться. Мы подали документы и ждем, мы обязательно приедем в гости. Но жить мы будем, скорее всего, здесь [в США]. Мы хотим приехать, поскольку давно не были, Мага семь лет не был в России", - сказала собеседница агентства.

2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил на стадионе "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт, боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть. Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре, в середине сентября 2014 года спортсмен был выписан, в настоящий момент Абдусаламов вместе с семьей проживает в США.

В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у Абдусаламова в результате полученной на ринге травмы. В иске говорилось, что в случае своевременной остановки боя травм можно было бы избежать. В 2017 году власти штата Нью-Йорк по соглашению сторон согласились выплатить семье спортсмена $22 млн.

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