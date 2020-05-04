Футбольные клубы чемпионата Испании возобновят тренировки на этой неделе

ТАСС, 4 мая. Футбольные клубы первого и второго дивизионов чемпионата Испании приступят к тренировочным занятиям на этой неделе, возобновление сезона планируется в июне. Об этом сообщает пресс-служба руководства высшего дивизиона чемпионата Испании (Ла лиги).

Решение было принято после ослабления ограничений в отношении занятий спортом в стране. После медицинского тестирования клубам разрешат проводить индивидуальные тренировки. Пресс-служба отмечает, что программа подготовки к возобновлению сезона рассчитана приблизительно на месяц, таким образом, матчи чемпионата могут начаться в июне.

"Этот кризис оказал огромное влияние на всех нас, возвращение футбола является признаком того, что общество готово к нормальной жизни, - сказал президент Ла лиги Хавьер Тебас. - Но здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть четкий протокол для защиты здоровья всех участников, мы продолжаем работу над возобновлением сезона. Мы надеемся, что матчи чемпионата будут проходить уже в июне и нам удастся закончить сезон-2019/20 этим летом".

В заявлении пресс-службы также сообщается, что возобновление футбольной деятельности окажет существенное влияние на экономику Испании. Подсчитано, что в сфере профессионального футбола, которая обеспечивает 1,37% ВВП страны, заняты 185 тыс. человек.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона", набрав 58 очков. На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,5 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов. В Испании зафиксировано более 217 тыс. случаев заражения, более 25 тыс. человек умерли.