Агент Холанда: Эрлинг мог бы забивать за "Реал" больше, чем Криштиану Роналду

ТАСС, 4 мая. Мино Райола, который является агентом норвежского нападающего немецкой "Боруссии" из Дортмунда Эрлинга Холанда, считает, что футболист мог бы забивать за испанский "Реал" больше, чем бывший нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду. Комментарий Райолы приводит "Газета.Ru" со ссылкой на итальянского журналиста Альфредо Педуллу.

По информации различных испанских изданий, Холанд является одной из приоритетных целей "Реала" в ближайшее трансферное окно.

"Холанд может забивать по 40 или 50 голов за "Реал" в сезоне, - заявил Райола. - Он способен забивать больше, чем Криштиану Роналду. Сейчас Холанд играет очень хорошо и через несколько лет станет играть еще лучше".

Действующий контракт 19-летнего норвежца с "Боруссией" рассчитан до июня 2024 года. В клуб из Германии Холанд перешел в январе из австрийского "Зальцбурга". За 11 игр в составе команды из Дортмунда норвежский нападающий забил 12 мячей. По оценке портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет €72 млн.

Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забивал за две разные команды в течение одного сезона (в сезоне-2019/20 за "Зальцбург" он отличился восемь раз, за "Боруссию" - два раза).

Чемпионаты Испании и Германии, как и большинство других футбольных турниров Европы, приостановлены из-за пандемии коронавируса.