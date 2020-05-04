{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: АПЛ планирует бесплатно транслировать отдельные матчи в YouTube

Лига не предоставляла право на бесплатные трансляции с сезона-2013/14

ТАСС, 4 мая. Английская премьер-лига (АПЛ) планирует после возобновления чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса, бесплатно транслировать отдельные матчи на платформе YouTube. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По данным издания, большинство матчей будут показаны на телеканалах Sky Sport и BT Sport, но некоторые игры будут демонстрироваться и в YouTube. Сообщается, что АПЛ не предоставляла право на бесплатные трансляции с сезона-2013/14.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. 1 мая клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.

Реклама на ТАСС
Футбол в Испании
Агент Холанда: Эрлинг мог бы забивать за "Реал" больше, чем Криштиану Роналду
По информации ряда испанских изданий, "Реал" намерен осуществить трансфер 19-летнего норвежца в ближайшее трансферное окно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС