СМИ: АПЛ планирует бесплатно транслировать отдельные матчи в YouTube

ТАСС, 4 мая. Английская премьер-лига (АПЛ) планирует после возобновления чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса, бесплатно транслировать отдельные матчи на платформе YouTube. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По данным издания, большинство матчей будут показаны на телеканалах Sky Sport и BT Sport, но некоторые игры будут демонстрироваться и в YouTube. Сообщается, что АПЛ не предоставляла право на бесплатные трансляции с сезона-2013/14.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. 1 мая клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.