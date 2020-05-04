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Влияние коронавируса на спорт

"Герта" отстранила футболиста Калу от тренировок за видео с рукопожатиями в раздевалке

Игрок принес извинения, объяснив свое поведение радостью, вызванной отсутствием случаев заражения коронавирусной инфекцией в клубе
Саломон Калу EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Саломон Калу
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 4 мая. Германский футбольный клуб "Герта" отстранил от участия в тренировках ивуарийского нападающего Саломона Калу за то, что он выложил в социальные сети видео из раздевалки, где игроки пожимают друг другу руки и не соблюдают правила социального дистанцирования, обязательные при пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба берлинского клуба.

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"Саломон Калу не только нанес большой ущерб "Герте" своим видео, но и в рамках текущего обсуждения о возобновлении чемпионата мог создать впечатление, что отдельные игроки не воспринимают ситуацию с коронавирусом всерьез, - заявил спортивный директор "Герты" Михаэль Претц. - Тем не менее я хотел бы особо подчеркнуть, что мы обращаем внимание каждого футболиста на правила гигиены и соблюдения дистанции. Мы четко руководствуемся требованиями органов здравоохранения. "Герта" сожалеет о поведении Калу, тем более что он является опытным игроком, но за проступок последуют определенные наказания".

"Мне жаль, если у вас создалось впечатление, что я не воспринимаю ситуацию всерьез, - отметил Калу. - Все совсем не так, я сильно беспокоюсь о людях в Африке, потому что медицинское обслуживание там далеко не такое хорошее, как в Германии, я прошу прощения за свой поступок. Я действительно не подумал и просто был счастлив, что все наши тесты оказались отрицательными. Я также хочу извиниться перед теми, кто показан на видео, кто не знал, что я снимаю, и случайно попал в эту ситуацию".

В понедельник пресс-служба Германской футбольной лиги (DFL) сообщила, что футболисты и тренеры всех клубов первого и второго дивизионов чемпионата Германии прошли тестирование на коронавирус. В общей сложности было проведено 1724 теста, 10 из них дали положительный результат.

Чемпионат Германии был приостановлен из-за коронавируса 16 марта. В высшем дивизионе прошло 25 туров, турнирную таблицу возглавляет мюнхенская "Бавария". "Герта" находится на 13-м месте.

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Влияние коронавируса на спорт
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