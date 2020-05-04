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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: ЧМ по горнолыжному спорту 2021 года может пройти с ограниченным числом зрителей

Проведение соревнований запланировано в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо с 8 по 21 февраля
Трасса в Кортина-Д'Ампеццо EPA-EFE/JOHANN GRODER
Описание
Трасса в Кортина-Д'Ампеццо
© EPA-EFE/JOHANN GRODER

ТАСС, 4 мая. Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2021 года, который должен пройти в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо, может быть проведен с ограниченным числом зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Турнир должен пройти с 8 по 21 февраля 2021 года. Потенциальное влияние пандемии обсуждалось на заседании координационной группы Международной федерации лыжного спорта (FIS). В федерации отметили, что организаторы держат в уме меры, которые, возможно, придется применить в зависимости от ситуации в области здравоохранения.

Исполнительный директор оргкомитета соревнований Валерио Джакобби выразил надежду, что чемпионат мира по горнолыжному спорту будет первым крупным событием, которое будет проведено после пандемии, и может стать символом возвращения к нормальной жизни для всей страны.

Коронавирус в Италии

Локальная вспышка коронавируса была выявлена в Италии 21 февраля на севере страны, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения и летальных исходов.

Карантин с ограничением на передвижение действует в стране с 10 марта. Школы и другие образовательные учреждения закрыли несколькими днями раньше, как и музеи, театры и кино. Затем объявили о прекращении коммерческой деятельности, закрыли рестораны и бары, производство товаров не первой необходимости приостановили 22 марта. Ограничительные меры действуют до 3 мая.

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 211 тыс., из которых более 29 тыс. умерли от последствий вызываемого им заболевания, при этом более 82 тыс. излечились.

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Влияние коронавируса на спорт
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