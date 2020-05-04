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Футбол в России

СМИ: "Локомотив" заинтересован в приобретении футболиста "Фламенго" Линкольна

По информации источника, в ближайшее время московский клуб сделает предложение о трансфере 19-летнего форварда

ТАСС, 4 мая. Российский футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в приобретении нападающего бразильского "Фламенго" Линкольна. Об этом сообщает портал Globo Esporte.

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Контракт 19-летнего футболиста с "Фламенго" действует до конца 2023 года. Отмечается, что "Локомотив" дал понять представителям Линкольна, что в ближайшее время сделает официальное предложение "Фламенго" о его покупке.

Линкольн является воспитанником "Фламенго". Всего в составе команды он провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Бразилец вышел на замену в финальном матче клубного чемпионата мира - 2019, в котором "Фламенго" в дополнительное время уступил английскому "Ливерпулю" (0:1). Также на его счету 11 игр и четыре гола в молодежной сборной Бразилии (для игроков не старше 20 лет).

Теги
Российский футбол
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