СМИ: "Локомотив" заинтересован в приобретении футболиста "Фламенго" Линкольна

Контракт 19-летнего футболиста с "Фламенго" действует до конца 2023 года. Отмечается, что "Локомотив" дал понять представителям Линкольна, что в ближайшее время сделает официальное предложение "Фламенго" о его покупке.

Линкольн является воспитанником "Фламенго". Всего в составе команды он провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Бразилец вышел на замену в финальном матче клубного чемпионата мира - 2019, в котором "Фламенго" в дополнительное время уступил английскому "Ливерпулю" (0:1). Также на его счету 11 игр и четыре гола в молодежной сборной Бразилии (для игроков не старше 20 лет).