СМИ: смерть бывшего футболиста "Шальке" Камба была сфальсифицирована

ТАСС, 5 мая. Бывший футболист немецкого "Шальке" Хианник Камба, который был признан погибшим в 2016 году, найдем живым в Гельзенкирхене. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание Bild.

По данным источника, официально Камба погиб в автомобильной аварии в 2016 году в Конго. Однако сообщается, что эта информация оказалась ложной, так как 33-летний спортсмен был найдем живым в Гельзенкирхене. Смерть бывшего футболиста "Шальке" была сфальсифицирована для получения выплаты по страховке. Сейчас он работает химиком в одной из энергетических компаний.

Отмечается, что прокуратура ведет дело в отношении жены Камба. Супруга предоставила страховому агентству все необходимые документы, подтверждающие смерть спортсмена. Предполагается, что они могли быть поддельными.

Камба является воспитанником "Шальке". Он выступал за юношескую и молодежную команды с 2003 по 2007 год. В его активе 59 матчей и один забитый мяч. После этого футболист играл в клубах из низших дивизионов чемпионата Германии.