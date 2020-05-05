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КХЛ

Жамнов: бюджет ХК "Спартак" на следующий сезон останется прежним

30 апреля КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21
Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бюджет московского "Спартака" на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) останется на прежнем уровне. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

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30 апреля КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21. В сезоне-2018/19 сумма зарплат составляла 850 млн рублей, а штраф за нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 лига остановилась на отметке в 800 млн рублей и штрафе в размере 30%. По информации РБК, бюджет "Спартака" в прошедшем сезоне составлял 720 млн рублей.

"Думаю, что пока 900 млн рублей - оптимальная цифра. Дальше мы пока не обсуждали. У нас есть определенный бюджет на сезон, мы из него и исходим. Когда занимаемся комплектацией команды, у нас есть определенный потолок для нее", - отметил Жамнов.

"У нас никогда не было такого бюджета, как 900 млн рублей, потому мы спокойно реагируем на потолок. У нас еще есть большая подушка до потолка. Бюджет "Спартака" на следующий сезон останется на прежнем уровне", - добавил генеральный менеджер "Спартака".

"Спартак" по итогам прошлого регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах уступил "Динамо". Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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