Жамнов: игра ХК "Спартак" стала более стабильной с приходом Знарка

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" с приходом Олега Знарка на пост главного тренера стал показывать более стабильную игру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), чем в предыдущих сезонах. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

Знарок возглавил красно-белых в апреле 2019 года. "Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах уступил "Динамо".

"Конечно, хотелось пройти дальше, но это спорт, надо сделать правильные выводы и двигаться дальше. С точки зрения перспектив этот сезон можно оценить как положительный. Знарок продолжит работу. Команда и в турнирной таблице была выше, чем в прошлом чемпионате, и игра была более стабильной", - отметил Жамнов.

"Были хорошие матчи, игры, которые команда вытаскивала на зубах, проигрывая с разницей в три шайбы. Большой плюс в том, что мы побили рекорд посещаемости. Надо отдать должное и сказать большое спасибо нашим болельщикам за то, что они помогали нам добиваться результата", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" в последних трех сезонах неизменно проигрывал в первом раунде плей-офф. Лучшим результатом красно-белых в КХЛ является выход в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2009 и 2010 годах.