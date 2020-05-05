{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Жамнов: игра ХК "Спартак" стала более стабильной с приходом Знарка

В прошлом сезоне "Спартак" по итогам регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах уступил "Динамо"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" с приходом Олега Знарка на пост главного тренера стал показывать более стабильную игру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), чем в предыдущих сезонах. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

На эту тему
Алексей Жамнов: "Спартак" стал сильнее, постараемся побороться за Кубок Гагарина

Знарок возглавил красно-белых в апреле 2019 года. "Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах уступил "Динамо".

"Конечно, хотелось пройти дальше, но это спорт, надо сделать правильные выводы и двигаться дальше. С точки зрения перспектив этот сезон можно оценить как положительный. Знарок продолжит работу. Команда и в турнирной таблице была выше, чем в прошлом чемпионате, и игра была более стабильной", - отметил Жамнов.

"Были хорошие матчи, игры, которые команда вытаскивала на зубах, проигрывая с разницей в три шайбы. Большой плюс в том, что мы побили рекорд посещаемости. Надо отдать должное и сказать большое спасибо нашим болельщикам за то, что они помогали нам добиваться результата", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" в последних трех сезонах неизменно проигрывал в первом раунде плей-офф. Лучшим результатом красно-белых в КХЛ является выход в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2009 и 2010 годах.

Теги
Знарок, Олег Валерьевич
Реклама на ТАСС
Футбол во Франции
Чемпион НБА Тони Паркер подтвердил, что станет президентом футбольного клуба "Лион"
Ранее нынешний президент "Лиона" 71-летний Жан-Мишель Ола заявлял, что готов передать свои полномочия Паркеру в 2023 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС