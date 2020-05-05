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КХЛ

Бывший вратарь ХК "Торпедо" Линдбек подписал контракт с "Йокеритом"

Соглашение с 32-летним голкипером рассчитано на один сезон

ТАСС, 5 мая. Шведский голкипер Андерс Линдбек продолжит карьеру в финском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит". Об этом сообщает пресс-служба команды из Хельсинки.

Соглашение с 32-летним голкипером рассчитано на один сезон.

"Мы следили за Линдбеком в течение долгого времени, и здорово, что он наконец к нам перешел. Он большой и подвижный вратарь, хорошо сыгравший в прошедшем сезоне", - сказал президент клуба Яри Курри.

Линдбек в прошедшем сезоне КХЛ выступал за нижегородский клуб "Торпедо", в составе которого провел 37 матчей, одержал 17 побед, отражая в среднем 92,3% бросков. В Национальной хоккейной лиге швед выступал за "Нэшвилл", "Тампа-Бэй", "Даллас", "Баффало" и "Аризону". В составе шведской сборной он стал бронзовым призером чемпионата мира 2010 года.

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