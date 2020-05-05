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Футбол во Франции

Чемпион НБА Тони Паркер подтвердил, что станет президентом футбольного клуба "Лион"

Ранее нынешний президент "Лиона" 71-летний Жан-Мишель Ола заявлял, что готов передать свои полномочия Паркеру в 2023 году
Тони Паркер AP Photo/Chuck Burton
Описание
Тони Паркер
© AP Photo/Chuck Burton

ТАСС, 5 мая. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Сан-Антонио" Тони Паркер станет президентом французского футбольного клуба "Лион" в 2023 году. Об этом сообщил Паркер, комментарий которого приводит портал The Undefeated.

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В апреле нынешний президент "Лиона" 71-летний Жан-Мишель Ола заявил, что готов передать свои полномочия Паркеру в 2023 году. 37-летний Паркер является президентом французского баскетбольного клуба "Вийёрбан", который базируется в пригороде Лиона.

"Это правда и честь для меня. Я никогда не думал, что подобное случится со мной, это огромная возможность. "Лион" - одна из 50 лучших команд в мире, у них одна из лучших структур с огромным бюджетом. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов", - сказал Паркер.

Помимо четырех чемпионских титулов в НБА (2003, 2005, 2007, 2014), Паркер шесть раз принимал участие в Матче звезд НБА (2006, 2007, 2009, 2012-2014), в 2007 году он был выбран самым ценным игроком финальной серии. В составе сборной Франции Паркер выиграл чемпионат Европы в 2013 году, а также стал серебряным (2011) и бронзовым (2005, 2015) призером европейских первенств. Помимо "Сан-Антонио", французский разыгрывающий выступал в НБА за "Шарлотт", где завершил игровую карьеру в 2019 году.

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