Египтянин Гамаль рассказал, что тренер-расист заблокировал его переход в ФК "Рубин"

ТАСС, 5 мая. Египетский форвард Амр Гамаль рассказал, что главный тренер южноафриканского "Бидвеста" Гевин Хант не позволил ему перейти в российский футбольный клуб "Рубин". Комментарий футболиста приводит египетский портал Kingfut.com со ссылкой на OnTime Sport 2 TV.

Гамаль был арендован "Бидвестом" летом 2017 года, права на игрока принадлежат египетскому "Аль-Ахли". По его словам, Хант не отпустил его из клуба, несмотря на разрешение на трансфер в "Рубин" от руководства "Аль-Ахли".

"Я был лучшим бомбардиром и привел команду к победе в кубке страны, но тренер оскорблял и унижал меня, у нас даже были стычки, - рассказал Гамаль. - Он был высокомерным расистом, а его публичные заявления были провокационными. Он сказал мне: "Я не позволю тебе вернуться в "Аль-Ахли", и ты не будешь играть на чемпионате мира".

В группе на чемпионате мира - 2018 сборной Египта противостояли команды Уругвая, Саудовской Аравии и хозяева турнира россияне. "В то же время я получил предложение от российского "Рубина" и считал, что это отличная возможность, чтобы сыграть за сборную на чемпионате мира. "Аль-Ахли" был не против этого трансфера, но "Бидвест" отказался меня отпустить и трансферное окно закрылось. Я заслуживал сыграть на чемпионате мира, так как принял участие во всех квалификационных играх: у меня уже был забронирован билет, но в один день я проснулся и узнал, что не включен в состав команды", - заключил он.

После "Бидвеста" Гамаль играл в аренде за финский ХИК и египетский "Тала Аль Гаиш". 28-летний форвард до сих пор является игроком "Аль-Ахли".