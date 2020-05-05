{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

СМИ: власти Великобритании могут выделить дополнительные $66 млн на подготовку к ОИ

Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса на 2021 год

ТАСС, 5 мая. Государственное агентство, ответственное за инвестиции в олимпийский и паралимпийский спорт в Великобритании (UK Sport), запросило у правительства дополнительные £53,4 млн ($66,5 млн) на подготовку к перенесенной летней Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Нынешний бюджет подготовки рассчитан до марта 2021 года. Олимпийские игры были перенесены из-за пандемии коронавируса с лета 2020 года на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры продут с 24 августа по 5 сентября.

UK Sport является органом, подконтрольным Министерству культуры, СМИ и спорта Великобритании. Глава агентства Кэтрин Грейнджер во вторник представит министерству доказательства влияния коронавируса на подготовку к Играм. Ранее она заявляла, что неизвестно, как будет финансироваться подготовка с марта 2021 года до начала Олимпиады из-за беспрецедентной ситуации в мире.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,5 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов.

Теги
ВеликобританияПеренос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Чагин: пилоты и специалисты команды "Камаз-мастер" на самоизоляции учат иностранные языки
Руководитель команды подчеркнул, что в это время особое внимание уделяется работе с юниорским составом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС