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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште перенесен на 2021 год

Турнир пройдут 10-23 мая
Описание
© EPA-EFE/ROBERT PERRY

ТАСС, 5 мая. Исполком Европейской лиги плавания (LEN) принял решение об окончательном переносе чемпионата Европы по водным видам спорта на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба LEN.

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Изначально турнир должен был пройти в Будапеште 11-24 мая, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 17-30 августа. Новыми сроками проведения соревнований назначены 10-23 мая следующего года. В программу соревнований чемпионата Европы входят плавание, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду.

Также LEN сообщила о досрочном завершении международных клубных турниров по водному поло, включая мужские Лигу чемпионов, Еврокубок и женскую Евролигу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,6 млн человек, зафиксировано свыше 250 тыс. смертельных исходов.

Теги
ВенгрияВлияние коронавируса на спорт
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