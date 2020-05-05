Российские шахматисты сыграли вничью с командой Европы в первом туре Кубка наций

ТАСС, 5 мая. Сборная России по шахматам сыграла вничью с командой Европы со счетом 2-2 в матче первого тура онлайн-турнира Кубок наций.

Сборную России в матче представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и Александра Горячкина, капитаном команды является Александр Мотылев. В составе сборной Европы, капитаном которой назначен 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, выступали француз Максим Вашье-Лаграв, армянин Левон Аронян, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и украинка Анна Музычук. В первом туре Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с Вашье-Лагравом, Андрейкин уступил черными Дуде, Артемьев белыми обыграл Ароняна, а Горячкина разошлась миром с Музычук.

В других матчах сборная Китая одержала победу над командой "остального мира" со счетом 3-1, а сборные Индии и США победителя не выявили - 2-2. Во втором туре сборная России встретится с командой США, сборная Европы - с командой Китая, сборная "остального мира" - с командой Индии. Партии второго тура пройдут во вторник позднее.

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. В первом туре партии между собой проведут сборные России и Европы, Китая и "остального мира", Индии и США. Все встречи будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований составляет $180 тыс.