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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: матчи чемпионата Испании по футболу могут пройти при искусственном шуме трибун

Возобновление турнира запланировано на июнь

ТАСС, 5 мая. Руководство Ла лиги - высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу - рассматривает проведение матчей при пустых трибунах с добавлением шума болельщиков. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport.es.

Согласно идее властей лиги, это должно создать более привычную атмосферу для футболистов и позволить телезрителям не слышать диалоги игроков по ходу матча. Также рассматривается вариант размещения на трибунах специальных стендов различной расцветки, которые будут визуально имитировать присутствие болельщиков.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 туров. Возобновление турнира запланировано на июнь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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