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WTA

Мария Шарапова призналась, что хотела бы иметь способность становиться невидимой

Российская теннисистка также рассказала о благоприятном влиянии завершения карьеры на взаимоотношения с членами семьи
Мария Шарапова EPA/NIC BOTHMA
Описание
Мария Шарапова
© EPA/NIC BOTHMA

ТАСС, 6 мая. Российская теннисистка Мария Шарапова, завершившая карьеру, призналась, что из всех суперспобностей предпочла бы возможность становиться невидимой. Об этом спортсменка рассказала во время совместного прямого эфира с сербом Новаком Джоковичем в Instagram.

"Здорово было бы иметь способность превращаться в невидимку, ведь в какой-то степени я Шерлок Холмс. Нет, это не для того, чтобы за кем-то следить. Просто хочется, чтобы меня не замечали", - сказала россиянка.

Шарапова объявила о завершении карьеры 26 февраля. "Из-за ситуации в мире сейчас нет возможности реализовать все идеи, которые у меня были, но я много думала о том, чем заниматься вне тенниса. Я горжусь своей карьерой, однако сейчас нужно переключаться на другие дела. Испытать эмоции после победы на корте больше не получится, зато теперь мы с моей семьей стали чуть ближе", - отметила спортсменка.

Шараповой 33 года. Она является победительницей 36 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

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Шарапова, Мария ЮрьевнаWTA
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