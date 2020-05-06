Мария Шарапова призналась, что хотела бы иметь способность становиться невидимой

ТАСС, 6 мая. Российская теннисистка Мария Шарапова, завершившая карьеру, призналась, что из всех суперспобностей предпочла бы возможность становиться невидимой. Об этом спортсменка рассказала во время совместного прямого эфира с сербом Новаком Джоковичем в Instagram.

"Здорово было бы иметь способность превращаться в невидимку, ведь в какой-то степени я Шерлок Холмс. Нет, это не для того, чтобы за кем-то следить. Просто хочется, чтобы меня не замечали", - сказала россиянка.