Кубок России по спортивной гимнастике из-за пандемии перенесен на осень

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Кубок России по спортивной гимнастике, который должен был состояться в подмосковной Лобне с 27 июня по 3 июля, из-за пандемии коронавируса перенесен на осень. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
"Проведение Кубка России в ранее установленные сроки невозможно, все июньские соревнования отменены, - заметила Родионенко. - Все залы закрыты, люди не будут готовы к тому, чтобы выступать. Мы планируем провести его осенью перед чемпионатом Европы, который хочет провести UEG (Европейский гимнастический союз - прим. ТАСС). И этот турнир также будет проходить в Лобне".
По словам тренера, даты проведения Кубка России определятся после того, как станет известно, в какие сроки пройдет перенесенный чемпионат Европы.
Европейский гимнастический союз в начале мая объявил о намерении провести осенью чемпионаты Европы по спортивной гимнастике, которые не состоялись весной из-за пандемии коронавируса. Баку, который должен был в мае принимать мужское континентальное первенство, заявил о своей готовности сделать это осенью. Париж, в свою очередь, отказался от проведения женского ЧЕ, и в настоящее время UEG ищет новое место, где этот турнир мог бы состояться в один из осенних месяцев.