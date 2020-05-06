Кубок России по спортивной гимнастике из-за пандемии перенесен на осень

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Кубок России по спортивной гимнастике, который должен был состояться в подмосковной Лобне с 27 июня по 3 июля, из-за пандемии коронавируса перенесен на осень. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Проведение Кубка России в ранее установленные сроки невозможно, все июньские соревнования отменены, - заметила Родионенко. - Все залы закрыты, люди не будут готовы к тому, чтобы выступать. Мы планируем провести его осенью перед чемпионатом Европы, который хочет провести UEG (Европейский гимнастический союз - прим. ТАСС). И этот турнир также будет проходить в Лобне".