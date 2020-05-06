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Влияние коронавируса на спорт

Кубок России по спортивной гимнастике из-за пандемии перенесен на осень

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, даты проведения турнира определятся после того, как станет известно, в какие сроки пройдет перенесенный чемпионат Европы
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Кубок России по спортивной гимнастике, который должен был состояться в подмосковной Лобне с 27 июня по 3 июля, из-за пандемии коронавируса перенесен на осень. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Проведение Кубка России в ранее установленные сроки невозможно, все июньские соревнования отменены, - заметила Родионенко. - Все залы закрыты, люди не будут готовы к тому, чтобы выступать. Мы планируем провести его осенью перед чемпионатом Европы, который хочет провести UEG (Европейский гимнастический союз - прим. ТАСС). И этот турнир также будет проходить в Лобне".

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По словам тренера, даты проведения Кубка России определятся после того, как станет известно, в какие сроки пройдет перенесенный чемпионат Европы.

Европейский гимнастический союз в начале мая объявил о намерении провести осенью чемпионаты Европы по спортивной гимнастике, которые не состоялись весной из-за пандемии коронавируса. Баку, который должен был в мае принимать мужское континентальное первенство, заявил о своей готовности сделать это осенью. Париж, в свою очередь, отказался от проведения женского ЧЕ, и в настоящее время UEG ищет новое место, где этот турнир мог бы состояться в один из осенних месяцев.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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