Чемпионат Сербии по футболу будет возобновлен 30 мая

БЕЛГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Проведение матчей высшего дивизиона чемпионата Сербии по футболу (Суперлиги) продолжится с 30 мая. Такое решение вынес в среду Футбольный союз Сербии.

Как сообщила пресс-служба организации, в результате заседания с участием всех клубов принято решение доиграть четыре тура без плей-офф и плей-аут. Это означает, что в следующем сезоне сербская Суперлига будет расширена до 18 команд, которые сыграют в два круга.

Большинство футбольных турниров Европы приостановлены из-за пандемии коронавируса, чемпионаты Нидерландов и Франции были досрочно завершены. Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня, если этому будет способствовать эпидемиологическая ситуация в стране.

В Сербии из-за коронавируса умерли 200 человек, инфицированы 9 677. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час, отменены парламентские выборы.