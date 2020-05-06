Олег Знарок выбран любимым тренером игроков по итогам опроса КХЛ

Хоккеисты отвечали на вопрос "Под руководством какого действующего тренера вам хотелось бы играть?", более 20% голосов было отдано за Знарка. Игорь Никитин (ЦСКА), Дэвид Немировски ("Торпедо", Нижний Новгород), Александр Андриевский ("Сочи") и Владимир Крикунов ("Динамо", Москва) набрали около 5% голосов. Также хоккеисты отдавали свои голоса за Анатолия Тарасова, Кена Хичкока, Скотти Боумэна, Милоша Ржигу и Джона Купера.

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, набравший 12% голосов, был признан самым неудобным соперником на площадке. За Капризовым расположились форварды Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев", Уфа) - 5%, Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин (оба - "Динамо", Москва) - 4,5% и 4% соответственно, ушедший из уфимского клуба в марте Линус Умарк - 4%, Сергей Мозякин ("Металлург", Магнитогорск) - 3,5%, Павел Дацюк ("Автомобилист", Екатеринбург) и Данис Зарипов ("Ак Барс", Казань), набравшие по 3%, защитник Вячеслав Войнов, который не стал подписывать новое соглашение с омским "Авангардом", и голкипер Илья Сорокин (ЦСКА), в активе которых по 2%.

Самым жестким хоккеистом (силовые приемы) был признан нападающий подольского "Витязя" Евгений Артюхин, за которого проголосовало 30% игроков. За ним расположились бывший защитник нижнекамского "Нефтехимика" Степан Захарчук (10%), покинувший "Салават Юлаев" Михаил Пашнин (8%), защитники "Авангарда" Алексей Емелин (4%) и московского "Динамо" Андрей Миронов (3,5%).