IIHF проведет ежегодный конгресс в формате онлайн-конференции 10 июня

ТАСС, 6 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) проведет ежегодный конгресс в июне в формате онлайн-конференции. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

"Мы решили провести виртуальный конгресс. Он пройдет 10 июня", - сказал глава IIHF Рене Фазель.

Ежегодный конгресс IIHF должен был пройти в мае в швейцарском Цюрихе во время чемпионата мира. После отмены турнира из-за пандемии коронавируса Фазель сообщил ТАСС, что конгресс может пройти в июне. В середине апреля глава IIHF заявил, что федерация может объединить годовой и полугодовой конгрессы и провести их в сентябре в Санкт-Петербурге.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.