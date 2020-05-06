ФК "Ювентус" сообщил о выздоровлении Дибалы после заражения коронавирусной инфекцией

ТАСС, 6 мая. Аргентинский нападающий итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинец сдал два теста на наличие коронавируса, которые показали отрицательный результат. Период нахождения игрока на карантине завершен.

О заражении 26-летнего Дибалы и его девушки стало известно 21 марта. Дибала был третьим игроком туринского клуба после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди, у которого был диагностирован коронавирус. В течение апреля игрок сдавал ряд тестов, которые, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, давали положительный результат.

Чемпионат Италии был приостановлен в марте. Ожидается, что команды возобновят тренировки 18 мая. На счету Дибалы семь голов и девять голевых передач в 24 матчах чемпионата, "Ювентус" с 63 очками в 26 турах возглавляет турнирную таблицу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.