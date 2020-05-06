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Мировой футбол

Стадион "Лужники" вошел в число претендентов на звание лучшей арены по версии газеты Marca

Всего в списке номинантов значится 40 стадионов

ТАСС, 6 мая. Московский стадион "Лужники" вошел в число претендентов на звание лучшей футбольной арены по версии испанской газеты Marca.

Голосование проводится на официальном сайте издания. Всего в число претендентов вошли 40 стадионов. Среди номинантов представлены такие арены, как "Сантьяго Бернабеу" (домашний стадион мадридского "Реала"), "Камп Ноу" ("Барселона"), "Энфилд" ("Ливерпуль"), "Олд Траффорд" ("Манчестер Юнайтед"), "Уэмбли" (сборная Англии), "Сан-Сиро" ("Интер" и "Милан"), "Ювентус Стэдиум" ("Ювентус"), "Альянц-Арена" ("Бавария").

Ранее Marca провела голосование за лучшую эмблему футбольного клуба, в котором логотип московского ЦСКА занял девятое место.

"Лужники", вместимость которых составляет 81 тыс. человек, были реконструированы к чемпионату мира 2018 года. Первый матч на обновленной арене состоялся в ноябре 2017 года, в нем сборная России в контрольном матче проиграла команде Аргентины (0:1). Арена принимала матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года. Из клубов в "Лужниках" в последний раз играл ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Теги
Мировой футбол
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