Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд намерен вернуться на ринг

ТАСС, 7 мая. Бывший обладатель четырех чемпионских поясов и абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд объявил о намерении вернуться на ринг. Комментарий 57-летнего американца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ.

Холифилд заявил, что хочет принять участие в выставочных поединках. "Чемпион вернулся! Я хотел бы объявить, что возвращаюсь на ринг. Буду бороться за великое дело в выставочных боях", - сказал боксер.

Американец является единственным в истории супертяжеловесом, в активе которого есть чемпионские пояса всех четырех престижных версий - Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF). Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). В его активе 57 боев, 44 победы (29 - нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее о возвращении на ринг объявил 53-летний Майк Тайсон. Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.