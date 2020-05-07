{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд намерен вернуться на ринг

Ранее о желании возобновить выступления заявил Майк Тайсон
Эвандер Холифилд Photo by Omar Vega/Invision/AP
Описание
Эвандер Холифилд
© Photo by Omar Vega/Invision/AP

ТАСС, 7 мая. Бывший обладатель четырех чемпионских поясов и абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд объявил о намерении вернуться на ринг. Комментарий 57-летнего американца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ.

Холифилд заявил, что хочет принять участие в выставочных поединках. "Чемпион вернулся! Я хотел бы объявить, что возвращаюсь на ринг. Буду бороться за великое дело в выставочных боях", - сказал боксер.

Американец является единственным в истории супертяжеловесом, в активе которого есть чемпионские пояса всех четырех престижных версий - Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF). Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). В его активе 57 боев, 44 победы (29 - нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее о возвращении на ринг объявил 53-летний Майк Тайсон. Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
ММА
Олейник сдал тест на коронавирус перед турниром UFC 249
Россиянин в ночь на 10 мая проведет поединок против бразильца Вердума
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС