Турниры проекта "Московский киберспорт" с призовым фондом в 3 млн рублей стартуют 10 мая

Проект организован Федерацией компьютерного спорта города Москвы и Федерацией шахмат Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. "Московский киберспорт" направлен на то, чтобы поддержать москвичей в условиях самоизоляции, познакомить с новыми видами спорта, приобщить к регулярным занятиям и тренировкам.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Открытые онлайн-турниры по шахматам и компьютерным дисциплинам в рамках проекта "Московский киберспорт" стартуют 10 мая, общий призовой фонд проекта составит 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

"Играть в шахматы онлайн можно так же, как вживую".

"Играть в шахматы онлайн можно так же, как вживую". Дворкович о турнирах FIDE и пандемии

"По данным исследований, в шахматы играют почти миллиард человек в мире, если учитывать онлайн-игры, приложения и т.д. А из-за пандемии коронавируса аудитория выросла еще больше. Так как сейчас отменены многие любительские и профессиональные офлайн-турниры, инициатива киберспортивных соревнований особенно актуальна и ценна. Хотелось бы пожелать удачи всем участникам, а особенно - шахматистам", - отметил один из амбассадоров этого проекта шахматист Сергей Карякин.

Суммарный призовой фонд проекта составит 3 миллиона рублей. В рамках "Московского киберспорта" пройдет более 220 открытых турниров по компьютерным дисциплинам и шахматам: Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks, тетрис. Широкая турнирная сетка и большой выбор дисциплин позволят найти подходящую игру любому игроку, в том числе и начинающим поклонникам компьютерного спорта. Сетки соревнований будут устроены так, чтобы профессионалы не пересекались с новичками.

Серия турниров станет продолжением политики столичного департамента спорта, направленной на поддержание жителей столицы в условиях самоизоляции. Все новости, расписание, информация о регистрации и афиша транслируются на портале cybermos.ru, за последней информацией также можно следить по хэштегам #Московскийкиберспорт и #МоскваИграетДома.