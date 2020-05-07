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Влияние коронавируса на спорт

Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль в Словакии перенесен на 2022 год

Соревнования пройдут с 24 по 30 июля 2022 года в словацком городе Банска-Бистрица

ТАСС, 7 мая. Проведение Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля перенесено с 2021 на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).

Соревнования пройдут с 24 по 30 июля 2022 года в словацком городе Банска-Бистрица, хотя изначально были запланированы на 25-31 июля 2021 года. Организаторы фестиваля решили его перенести, чтобы дата мероприятия не совпала с Олимпийскими играми в Токио. Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 года на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры продут с 24 августа по 5 сентября.

"Европейский юношеский олимпийский фестиваль очень важен для молодежи Европы, и мы очень благодарны организаторам соревнований и правительству Словакии за их гибкость и желание сохранить фестиваль, - сказал генеральный секретарь EOC Раффаэле Пагноцци. - Мы уверены, что фестиваль станет успешным мероприятием и настоящим праздником молодости и обновления после пандемии коронавируса, когда он в конечном итоге будут проведен в Словакии".

"Мы вообще не рассматривали возможность отмены мероприятия, хотя пандемия повлияла на нашу подготовку, - сказал мэр города и председатель организационного комитета фестиваля Ян Носко. - Банска-Быстрица получила еще 12 месяцев на подготовку спортивной инфраструктуры, чтобы провести отличный европейский олимпийский молодежный фестиваль. Наша цель - организовать компактное мероприятие и собрать как можно больше видов спорта на относительно небольшой территории".

Заявляется, что в Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале в Словакии планируют принять около 3 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, представляющие 50 стран. Летний фестиваль организуется с 1991 года и проходит раз в два года. Начиная с 1993 года проходят и Зимние европейские юношеские олимпийские фестивали. Российские спортсмены являются лидерами по количеству побед и выигранных медалей на обоих типах фестивалей: на летних фестивалях - сборная России выиграла медальный зачет 13 раз из 15 возможных, на зимних - 11 из 14 раз.

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Влияние коронавируса на спорт
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