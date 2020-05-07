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НХЛ

Артемий Панарин вошел в список главных спортивных персон Нью-Йорка по версии New York Post

В список, собранный изданием, попали персоны, которые оказывают наибольшее влияние на спортивную жизнь города
Артемий Панарин AP Photo/Kathy Willens
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 7 мая. Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в десятку главных спортивных персон Нью-Йорка. Об этом сообщает издание New York Post.

В список, собранный изданием, попали персоны, которые оказывают наибольшее влияние на спортивную жизнь города. При этом не все из них успели провести по целому сезону в одной из команд Нью-Йорка. Панарин расположился на девятой позиции рейтинга.

"28-летний россиянин стал самым высокооплачиваемым крайним нападающим в лиге после того, как 1 июля покинул "Коламбус", чтобы подписать семилетний контракт с "Рейнджерс" на $81,5 млн. Он великолепно дебютировал в Нью-Йорке, забросив 32 шайбы и сделав 63 результативных передачи [в сезоне], это позволит ему вступить в борьбу за "Харт Трофи" [приз лучшему игроку сезона], - сообщается в материале New York Post.

Помимо Панарина, в список вошли баскетболист "Бруклина" Кевин Дюрант, бейсболисты Аарон Джадж ("Нью-Йорк Янкис"), Пит Алонсо и Дейкоб Дегром (оба - "Нью-Йорк Метс"), игроки из американского футбола Сакуон Баркли, Даниэль Джонс (оба - "Нью-Йорк Джаинтс") и Сэм Дарнольд ("Нью-Йорк Джетс"), а также менеджер "Нью Йорк Янкис" Брайан Кэшмен и исполнительный директор спортивной компании Madison Square Garden Company Джеймс Долан.

В общей сложности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Панарин провел 391 матч, в которых набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач). Помимо "Коламбуса" и "Рейнджерс", в НХЛ россиянин выступал за "Чикаго". Сезон НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).

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