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Влияние коронавируса на спорт

Футбольный чемпионат Болгарии в Первой профессиональной лиге возобновится 5 июня

Турнир планируется завершить 11 июля

СОФИЯ, 7 мая. /ТАСС/. Экспертная группа Болгарского футбольного союза (БФС) приняла в четверг решение возобновить футбольный сезон в Первой профессиональной лиге (ППЛ) с 5 июня, турнир будет доигран в сокращенном варианте. Об этом сообщает пресс-служба БФС.

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"С целью достижения максимально справедливого завершения футбольного сезона в Первой профессиональной лиге, с учетом рекомендаций УЕФА и необходимости удовлетворения желания общественности футбольный сезон в ППЛ возобновится с 5 июня и завершится 11 июля при восстановлении тренировок в середине мая. При появлении новых форс-мажорных обстоятельств, которые потребуют повторного прекращения чемпионата, футбольный сезон будет прекращен окончательно", - говорится в сообщении БФС. Матчи будут проходить без зрителей.

Футбольные соревнования в Болгарии были приостановлены 13 марта, с момента введения в стране чрезвычайного положения, которое действует до 13 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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