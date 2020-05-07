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Влияние коронавируса на спорт

Червиченко: госпитализация Федуна не повлияет отрицательно на управление "Спартаком"

В четверг пресс-служба "Спартака" сообщила о госпитализации 64-летнего Федуна из-за диагностированной коронавирусной инфекции
Андрей Червиченко Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Андрей Червиченко
© Игорь Уткин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Госпитализация из-за коронавируса председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна не должна повлиять на управление клубом в худшую сторону, учитывая приостановку чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.

В четверг пресс-служба "Спартака" сообщила о госпитализации 64-летнего Федуна из-за диагностированной коронавирусной инфекции.

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"Как я понимаю, все равно даже в тяжелых случаях эта болезнь длится от 10 дней до двух недель. На небольшой период это [госпитализация Федуна] на управление клубом, наверное, не повлияет, особенно при приостановке чемпионата. Мы все надеемся, что все хорошо для него закончится, и для "Спартака", и для него все будет в порядке", - сказал Червиченко.

По мнению бывшего главы клуба, пока не стоит говорить, что отсутствие Федуна будет испытанием для менеджмента красно-белых. "Если бы чемпионат сейчас проводился, тем более в завершающей стадии, то так можно было бы говорить. В данной ситуации сейчас все похоже на затишье", - подчеркнул Червиченко.

Нынешний сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место, набрав 28 очков.

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Влияние коронавируса на спорт
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