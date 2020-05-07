Экс-футболист "Спартака" Широков пожелал Федуну скорейшего возвращения к нормальной жизни

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший полузащитник футбольного клуба "Спартак" Роман Широков выразил надежду на то, что владелец клуба Леонид Федун вылечится от коронавирусной инфекции и вскоре вернется к нормальной жизни. Об этом Широков сообщил ТАСС.

В четверг пресс-служба "Спартака" сообщила о госпитализации 64-летнего Федуна из-за диагностированной коронавирусной инфекции.

"Скорейшего выздоровления, здоровья ему, - сказал Широков. - Хочется, чтобы это [коронавирус] максимально безболезненно протекало у него, чтобы он как можно скорее вылечился и вернулся к обычной жизни".

Бывший игрок красно-белых отметил, что не стоит искать плюсы в вынужденной паузе в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), когда речь заходит о здоровье людей. "Всегда плохо, когда человек болеет! Причем тут то, что есть сезон, или его нет? Самое главное, чтобы он выздоровел и продолжал работать", - добавил собеседник агентства.

Нынешний сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место, набрав 28 очков.