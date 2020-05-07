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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хё Джун осужден за домогательства

В прошлом году шорттрекист стянул штаны с партнера по команде в присутствии других спортсменов, среди которых были представительницы женского пола
Лим Хё Джун Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Лим Хё Джун
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 мая. Южнокорейский шорт-трекист Лим Хё Джун осужден за сексуальные домогательства. Об этом сообщает AFP.

В прошлом году Лим Хё Джун стянул штаны с партнера по команде в присутствии других спортсменов, среди которых были представительницы женского пола. Виновник инцидента был на год отстранен от национальной команды, несмотря на извинения.

Суд Центрального района Сеула оштрафовал 23-летнего спортсмена на $2,5 тыс. и приговорил к 40 часам терапии для совершивших преступление на сексуальной почве. Как отмечается в заключении суда, прокуратура требовала для Лим Хё Джуна тюремного заключения.

Это не первый сексуальный скандал с участием южнокорейских шорт-трекистов. В 2019 году двукратная олимпийская чемпионка Сим Сок Хи обвинила своего бывшего тренера в изнасиловании. В итоге тренер был приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

Лим Хё Джун является чемпионом и бронзовым призером Олимпиады-2018, а также трехкратным чемпионом мира.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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