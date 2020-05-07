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Футбол в России

Калиниченко: "Спартаку" хватит ресурсов для управления клубом в отсутствие Федуна

В четверг пресс-служба красно-белых сообщила о госпитализации 64-летнего функционера из-за диагностированной коронавирусной инфекции

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Спартак" имеет большой штат сотрудников для управления футбольным клубом в отсутствие владельца команды Леонида Федуна. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России в составе "Спартака", обладатель Кубка России в составе команды Максим Калиниченко.

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В четверг пресс-служба "Спартака" сообщила о госпитализации 64-летнего Федуна из-за диагностированной коронавирусной инфекции.

"Дай Бог Леониду Арнольдовичу выздороветь и дальше продолжать работать. Не знаю, каким образом его госпитализация может повлиять на управление клубом. Тем более им управляет не он один, а большой штат сотрудников", - сказал Калиниченко.

"Это вещи, которые происходят со многими людьми. Надо к этому относиться серьезно, это начали делать только сейчас, когда стали болеть уже важные персоны", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177160 случаев заражения, выздоровели 23803 человека, умерли 1625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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