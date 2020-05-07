Футбольная ассоциация Англии может отменить решение о запрете вылета в низший дивизион

ТАСС, 7 мая. Футбольная ассоциация Англии (FA) может заблокировать решение Английской премьер-лиги (АПЛ) о запрете вылета команд в низший дивизион по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

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Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

Сохранение состава участников на будущий сезон является одним из условий клубов, занимающих последние шесть мест в турнирной таблице АПЛ. В противном случае команды не поддержат решение лиги доигрывать оставшиеся матчи сезона. По информации источника, вероятность того, что FA заблокирует решение АПЛ, крайне мала, поскольку федерация не намерена вмешиваться в дела лиги.

После 29 туров АПЛ в зоне вылета находятся "Норвич" (21 очко), "Астон Вилла" (25) и "Борнмут" (27). Лидирует "Ливерпуль" (82), второе место занимает "Манчестер Сити" (57), третье - "Лестер" (53).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.