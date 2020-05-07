Колосков надеется на скорейшее выздоровление Федуна, госпитализированного с коронавирусом

В четверг пресс-служба "Спартака" сообщила о госпитализации 64-летнего Федуна из-за диагностированной коронавирусной инфекции. Первый вице-президент "Лукойла" в 2003 году стал владельцем московского клуба. При нем был построен домашний стадион "Спартака" - "Открытие-Арена", а команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.

"Я, честно говоря, всем, кто заболел, сострадаю и каждый раз ловлю себя на мысли - вдруг я следующий, - сказал Колосков. - Значит, тогда мне кто-то посочувствует из-за того, что я заболел. А Федун - это не простой посторонний человек, он один из тех, кто создает российский футбол. И не просто абстрактный футбол, а конкретный - владеет "Спартаком", вкладывает колоссальные средства, эмоции и свой опыт".

"Очень жаль, что один из руководителей отечественного футбола получил такую инфекцию. Конечно, хочется, чтобы Федун выздоровел и много-много лет приносил пользу российскому футболу. Хотелось бы пожелать ему выздоровления и дальнейшей плодотворной работы", - добавил собеседник агентства.

Нынешний сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место, набрав 28 очков.