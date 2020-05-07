{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Колосков надеется на скорейшее выздоровление Федуна, госпитализированного с коронавирусом

В четверг пресс-служба "Спартака" сообщила о госпитализации 64-летнего Федуна из-за диагностированной коронавирусной инфекции
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил надежду на скорейшее выздоровление владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна, который заразился коронавирусной инфекцией. Об этом Колосков рассказал ТАСС.

В четверг пресс-служба "Спартака" сообщила о госпитализации 64-летнего Федуна из-за диагностированной коронавирусной инфекции. Первый вице-президент "Лукойла" в 2003 году стал владельцем московского клуба. При нем был построен домашний стадион "Спартака" - "Открытие-Арена", а команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.

На эту тему

"Я, честно говоря, всем, кто заболел, сострадаю и каждый раз ловлю себя на мысли - вдруг я следующий, - сказал Колосков. - Значит, тогда мне кто-то посочувствует из-за того, что я заболел. А Федун - это не простой посторонний человек, он один из тех, кто создает российский футбол. И не просто абстрактный футбол, а конкретный - владеет "Спартаком", вкладывает колоссальные средства, эмоции и свой опыт".

"Очень жаль, что один из руководителей отечественного футбола получил такую инфекцию. Конечно, хочется, чтобы Федун выздоровел и много-много лет приносил пользу российскому футболу. Хотелось бы пожелать ему выздоровления и дальнейшей плодотворной работы", - добавил собеседник агентства.

Нынешний сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место, набрав 28 очков.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Сборная России сыграла вничью с командой Индии в пятом туре Кубка наций по шахматам
Встреча завершилась со счетом 2-2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС