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Шахматные турниры

Сборная России сыграла вничью с командой Индии в пятом туре Кубка наций по шахматам

Встреча завершилась со счетом 2-2

ТАСС, 7 мая. Российские шахматисты сыграли вничью со счетом 2-2 со сборной Индии в матче пятого тура онлайн-турнира Кубок наций.

Сборную России в матче представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Ольга Гиря. За сборную Индии выступали Вишванатан Ананд, Пентала Харикришна, Башкаран Адхибан и Харика Дронавалли. Артемьев белыми фигурами обыграл Харикришну, Непомнящий черными уступил Ананду. Партии между Карякиным и Адхибаном, а также между Гирей и Дронавалли завершились вничью.

В других матчах пятого тура сборная Китая обыграла команду США со счетом 2,5-1,5. С таким же счетом сборная Европы оказалась сильнее команды "остального мира".

По итогам пяти туров лидирует сборная Китая, которая набрала девять очков, на втором месте идет команда Европы - семь очков. По пять очков имеют сборные России и США. Замыкают таблицу команды Индии и "остального мира", у которых по два очка.

В шестом туре россияне сыграют со сборной Европы, команда "остального мира" встретится со сборной Китая, команда США - со сборной Индии. Партии пройдут позднее в четверг.

Команды проводят двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все встречи проходят с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований - $180 тыс.

Теги
Шахматные турниры
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