Российские шахматисты уступили сборной Европы в шестом туре Кубка наций

ТАСС, 7 мая. Российские шахматисты проиграли сборной Европы со счетом 1,5-2,5 в матче шестого тура онлайн-турнира Кубок наций.

Сборную России в матче представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Александра Горячкина. За сборную Европы выступали француз Максим Вашье-Лаграв, армянин Левон Аронян, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и украинка Анна Музычук. Непомнящий белыми фигурами уступил Вашье-Лаграву. Партии между Артемьевым и Ароняном, Карякиным и Дудой, Горячкиной и Музычук завершились вничью.

В других матчах шестого тура сборная Китая обыграла команду "остального мира" со счетом 3,5-0,5, сборная США оказалась сильнее команды Индии - 2,5-1,5.

По итогам шести туров лидирует сборная Китая, которая набрала 11 очков, на втором месте идет команда Европы - девять очков, на третьем - сборная США (7), на четвертом - сборная России (5). Замыкают таблицу команды Индии и "остального мира", у которых по два очка.

В седьмом туре в пятницу россияне сыграют со сборной США, команда "остального мира" встретится со сборной Индии, команда Китая - со сборной Европы.

Команды проводят двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все встречи проходят с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований - $180 тыс.