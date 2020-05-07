Три футболиста "Фиорентины" заразились коронавирусом

ТАСС, 7 мая. Тесты на коронавирус троих игроков и трех представителей технического персонала итальянского футбольного клуба "Фиорентина" оказались положительными. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Случаи заражения были зафиксированы после лабораторных проверок. Сообщается, что, согласно протоколу, инфицированные находятся в изоляции. При этом остальной коллектив команды готовится к возобновлению тренировок.

4 мая министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что командам запрещено проводить тренировки минимум до 18 мая.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. Лидером турнира является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей). "Фиорентина" располагается на 13-м месте, набрав 30 очков после 26 матчей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,6 млн человек, более 250 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 215 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 96 тыс. человек выздоровели, около 30 тыс. умерли.