Копенгаген подтвердил готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 7 мая. Оргкомитет датской части чемпионата Европы по футболу подтвердил готовность принять матчи в Копенгагене в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза (DBU).

17 марта чемпионат Европы перенесли из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Города-организаторы к определенному сроку должны подтвердить намерения принять матчи турнира.

"Копенгаген готов принять чемпионат Европы летом 2021 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что оргкомитет датской части чемпионата Европы уже направил в УЕФА гарантии проведения матчей турнира.

"Чемпионат Европы по футболу является одним из крупнейших спортивных событий в мире, - сказал глава DBU Йеспер Мёллер. - Нам выпала историческая возможность провести четыре матча в Копенгагене. Это будет грандиозное событие как для сборной, так и для датских болельщиков".

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Копенгаген должен принять четыре матча турнира, включая игру группового этапа между сборными России и Дании.