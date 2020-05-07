Олейник рассказал о результатах тестов на коронавирус перед турниром UFC

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский боец Алексей Олейник рассказал о результатах теста на коронавирус перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 во Флориде.

"Я уверен, что, если бы что-то было, они бы прислали. Значит, все нормально", - сказал Олейник ТАСС.

42-летний россиянин проведет бой против бразильца Фабрисио Вердума в ночь на 10 мая. Власти штата Флорида, а также атлетическая комиссия согласовали проведение турнира без зрителей. По сообщениям СМИ, UFC будет ежедневно проверять бойцов и проводить медицинские обследования.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 58 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 42-летнего Вердума 23 победы и восемь поражений.