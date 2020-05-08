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ММА

Гейджи: действия Нурмагомедова давно известны, Фергюсона разгадать сложнее

Поединок между американцами Джастином Гейджи и Тони Фергюсоном пройдет в ночь на 10 мая в рамках турнира UFC 249
Джастин Гейджи AP Photo/Gregory Payan
Описание
Джастин Гейджи
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 8 мая. Стиль ведения поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова не является тайной, а секрет победы над американцем Тони Фергюсоном разгадать сложнее. Такое мнение высказал будущий соперник Фергюсона Джастин Гейджи, чей комментарий приводит портал MMA Fighting.

Гейджи и Фергюсон проведут бой на турнире UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США). Мероприятие пройдет без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии. Победитель поединка, вероятнее всего, встретится с Нурмагомедовым осенью.

"Каждый понимает, что будет делать Хабиб [Нурмагомедов] - он попытается вас сбить, прижать к стенке. Думаю, у него не выйдет взять меня в центре октагона, а у меня получится держаться подальше от забора. Его стиль давно уже известен, а вот как победить Тони [Фергюсона], не знаю. Я попробую это выяснить, его разгадать сложнее", - сказал Гейджи.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов. Бой планировали провести 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Позже турнир отменили.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,6 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс. смертельных исходов.

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