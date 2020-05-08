СМИ: три сотрудника итальянского футбольного клуба "Милан" заразились коронавирусом

ТАСС, 8 мая. Коронавирус выявлен у трех сотрудников итальянского футбольного клуба "Милан". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter итальянского журналиста Николо Скиры.

Министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Ранее в мае были выявлены десять случаев заражения в других итальянских клубах - шесть в "Фиорентине" и четыре в "Сампдории".

Чемпионат Италии был приостановлен 11 марта из-за пандемии коронавируса. В понедельник министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что командам запрещено проводить тренировки минимум до 18 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,6 млн человек, более 250 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 215 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 96 тыс. человек выздоровели, около 30 тыс. умерли.