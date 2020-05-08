СМИ: три сотрудника итальянского футбольного клуба "Милан" заразились коронавирусом

ТАСС, 8 мая. Коронавирус выявлен у трех сотрудников итальянского футбольного клуба "Милан". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter итальянского журналиста Николо Скиры.
Имена заразившихся не раскрываются.
Ранее в мае были выявлены десять случаев заражения в других итальянских клубах - шесть в "Фиорентине" и четыре в "Сампдории".
Чемпионат Италии был приостановлен 11 марта из-за пандемии коронавируса. В понедельник министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что командам запрещено проводить тренировки минимум до 18 мая.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,6 млн человек, более 250 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 215 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 96 тыс. человек выздоровели, около 30 тыс. умерли.