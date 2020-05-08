В "Салавате Юлаеве" сообщили, что речи о прекращении существования ХК "Агидель" не идет

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уфимский клуб Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) "Агидель" полностью выполняет все обязательства перед игроками, персоналом и менеджментом, и речи о прекращении существования клуба идти не может. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Салавата Юлаева".

Ранее портал "Sport 24" сообщил о возможном прекращении существования клуба в связи с отсутствием источников финансирования. В пятницу стало известно о том, что хоккеистки команды вместе с главным тренером Денисом Афиногеновым и спортивным директором Александром Семаком написали открытое письмо на имя президента Республики Башкортостан Радия Хабирова.

"В хоккейную вертикаль АНО "Салават Юлаев", помимо основной команды, входят "Торос", "Толпар", СДЮШОР. ЖХК "Агидель" - неотъемлемая часть всей этой системы. "Салават Юлаев" - единственный клуб КХЛ, который содержит женскую команду с 2010 года. Мы финансируем ее стабильное функционирование, полностью выполняем все свои обязательства перед игроками, персоналом и менеджментом", - отметили в пресс-службе.

"Ни о каком прекращении существовании нашей команды речи быть не может. Что касается переезда, то пока говорить об этом рано - решение по данному вопросу не принято. В нашем случае он лежит в сугубо хозяйственной плоскости, это внутренние дела клуба", - пояснил собеседник агентства.

"Агидель" является чемпионом России последних трех сезонов и победителем ЖХЛ сезонов-2017/18 и 2018/19. В прошедшем чемпионате "Агидель" в финальной серии проиграла китайской команде "КРС Ванке Рэйз".