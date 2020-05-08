UFC вернет большой спорт на арены. Турнир пройдет 9 мая в США

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет номерной турнир 249 в Джексонвилле (США, штат Флорида) в ночь на 10 мая по московскому времени. Это уже вторая и, очевидно, более успешная попытка президента UFC Дэйны Уайта провести турнир в США во время всемирной пандемии коронавируса. И если в штате Калифорния власти отказали организации в проведении соревнований, то Флорида в лице губернатора и атлетической комиссии дали все необходимые разрешения для организации UFC 249.

На эту тему UFC передал участникам намеченных на май турниров специальный протокол

При этом изначально турнир вообще должен был проходить в Нью-Йорке, в нем должен был участвовать чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. После отмены список участников соревнований несколько раз менялся, а в итоге организация составила один из самых представительных кардов в своей истории. В главном поединке турнира встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гейджи, которые разыграют титул "временного" чемпиона UFC в легком весе. Также выступят олимпийский чемпион по борьбе и чемпион UFC Генри Сехудо, Дональд Серроне, Энтони Петтис, Фабрисио Вердум и Алексей Олейник. Фактически турнир UFC станет первой попыткой проведения крупного спортивного мероприятия в условиях коронавируса. Без зрителей и тесты на коронавирус Турнир UFC пройдет на VyStar Veterans Memorial Arena, вмещающей около 15 тысяч зрителей. При этом на самом турнире зрителей не будет, а основную массу присутствующих людей составят организаторы и члены команд бойцов. Будет работать также легендарный комментатор UFC Джо Роган. Все бойцы и члены их команд ежедневно проходят медицинские тесты, в том числе на выявление коронавируса. Российский боец Алексей Олейник сообщил ТАСС, что уже прошел тест, его результат оказался отрицательным.

По словам того же Олейника, чтобы не создавать скопления людей, каждому бойцу UFC предоставил специальную комнату для проведения тренировок и сгонки веса. "Проведение турнира - не какое-то сумасшествие. У меня есть хорошо продуманный план. У нас есть очень умные люди, врачи и специалисты, которые долго находятся в системе UFC. Мы считаем, что сделаем все настолько безопасно, насколько это возможно", - сказал президент UFC Дэйна Уайт в интервью CNN Sport. На данный момент, по информации ТАСС, практически все участники турнира UFC 249 сдали тесты на коронавирус и получили отрицательный результат. Заработок или опасность Люди, обсуждающие предстоящий турнир UFC, разделились на два лагеря. В первом - люди, критикующие проведение турнира в условиях всемирной пандемии коронавируса. Во втором - те, кто поддерживает возвращение большого спорта на арены. Например, легендарный боксерский промоутер Боб Арум раскритиковал Дэйну Уайта за проведение турнира в тяжелой для всего мира ситуации.

На эту тему Хабиб оказался прав. UFC вынужден отменить турнир 18 апреля