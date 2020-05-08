РФС запустил проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

ТАСС, 8 мая. Российский футбольный союз (РФС) и Детская футбольная лига (ДФЛ) запустили специальный проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На странице pobeda.rfs.ru можно узнать подробности того, как уходили на фронт и воевали родные игроков национальной и молодежной сборных России Александра Головина, Магомеда Оздоева, Антона и Алексея Миранчуков, Федора Чалова, Александра Соболева, Наиля Умярова и Матвея Сафонова. Также на странице опубликовано интервью футболиста сборной России Юрия Жиркова, в котором он рассказывает о своем интересе к изучению темы Великой Отечественной войны.

Сообщается, что 9 мая на портале появится видеообращение главного тренера сборной России Станислава Черчесова, посвященное празднованию 75-й годовщины Великой Победы.