{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

РФС запустил проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

На странице pobeda.rfs.ru можно узнать подробности того, как уходили на фронт и воевали родные игроков национальной и молодежной сборных России

ТАСС, 8 мая. Российский футбольный союз (РФС) и Детская футбольная лига (ДФЛ) запустили специальный проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На странице pobeda.rfs.ru можно узнать подробности того, как уходили на фронт и воевали родные игроков национальной и молодежной сборных России Александра Головина, Магомеда Оздоева, Антона и Алексея Миранчуков, Федора Чалова, Александра Соболева, Наиля Умярова и Матвея Сафонова. Также на странице опубликовано интервью футболиста сборной России Юрия Жиркова, в котором он рассказывает о своем интересе к изучению темы Великой Отечественной войны.

Сообщается, что 9 мая на портале появится видеообращение главного тренера сборной России Станислава Черчесова, посвященное празднованию 75-й годовщины Великой Победы.

Теги
75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Сборная России уступила команде США в седьмом туре Кубка наций по шахматам
Россияне занимают четвертое место в таблице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС