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НХЛ

"Вашингтон" разорвет контракт с хоккеистом Лайпсиком из-за его высказываний

Клуб выставил форварда на драфт отказов

ТАСС, 8 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" выставил на драфт отказов форварда Брендана Лайпсика с целью прекращения действия его контракта. Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

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Лайпсику инкриминируются оскорбительные высказывания в адрес женщин и партнеров по команде, которые он сделал в частном групповом чате. Позднее скриншоты с сообщениями из этого чата попали в социальные сети. Также отмечалось, что в переписке участвовал игрок "Флориды" Джек Родевальд.

В четверг пресс-служба НХЛ опубликовала заявление, в котором осудила высказывания хоккеистов, называв их женоненавистническими и предосудительными.

Лайпсику 25 лет, он был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ в 2012 году под общим 89-м номером. В нынешнем сезоне НХЛ, приостановленном из-за коронавируса, нападающий провел 61 матч за "Вашингтон", набрав 11 очков (3 шайбы + 8 голевых передач). Ранее он выступал за "Лос-Анджелес", "Ванкувер", "Вегас" и "Торонто". Всего в НХЛ он провел 187 матчей, в которых набрал 59 очков (16+43).

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